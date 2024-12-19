مؤتمر جروس: افتقدنا الإيجابية.. أنتظر الكثير من ميشالاك وتأكدت من جاهزية ناصر ماهر قبل إشراكه

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 22:56

كتب : FilGoal

جروس - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

يرى كريستيان جروس مدرب الزمالك أن فريقه افتقد للإيجابية الهجومية داخل منطقة الجزاء خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وتعادل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

وقال جروس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق المنافس (سيراميكا كليوباترا) مميز للغاية في استغلال الهجمات المرتدة. استحوذنا على الكرة لكن افتقدنا الإيجابية داخل منطقة الجزاء، في المجمل المباراة كانت صعبة".

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وأضاف "أهدرنا فرصتين محققتين للتسجيل وتحقيق الفوز في اللقاء وكان علينا استغلال الفرص بشكل أفضل ولكن هذا لم يحدث. أمامنا عمل كثير خلال الفترة المقبلة".

وشدد "الجهاز الطبي أخطرني بأن ناصر ماهر جاهز للمشاركة في المباراة بنسبة 100% ولكنه تعرض للإصابة مرة أخرى بعد مشاركته في الشوط الثاني".

وتابع "تحدثت مع اللاعبين في الخط الأمامي للفريق بضرورة التواجد الكثيف في منطقة الجزاء، وأنتظر من ميشالاك الكثير خلال الفترة المقبلة "

وأجاب"خسارة زيزو جائزة الأفضل داخل قارة أفريقيا لم يؤثر عليه بالسلب، فهو لاعب محترف وصاحب شخصية رائعة، و كان معي في فترتي الأولى ويقوم بالمطلوب منه وهو لاعب مهم جدا لي وللفريق".

وأتم "أحب جمهور الزمالك لأنه جمهور عظيم، ونحتاج دائما لتشجيعهم ونعتذر لهم عن عدم تحقيق الفوز في لقاء اليوم".

سيراميكا كليوباترا حصل على نقطة تاريخية، إذ لعب أمام الزمالك 9 مباريات سابقة خسرها جميعا.

لكن فريق المدرب أيمن الرمادي حصل على النقطة الأولى في المباراة العاشرة أمام الفريق الأبيض.

فيما تعادل الزمالك في الظهور الأول لجروس في ولايته التدريبية الثانية مع الفريق.

بهذا النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول الدوري.

فيما وصل سيراميكا كليوباترا إلى النقطة الثامنة في المركز الرابع في انتظار باقي نتائج الجولة الخامسة.

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