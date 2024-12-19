مدرب سيراميكا: التعادل أمام الزمالك أعاد لنا الاتزان بعد الخسارة بخماسية

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 22:46

كتب : FilGoal

مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا - الدوري

قال أحمد مصطفى بيبو المدرب المساعد لسيراميكا كليوباترا إن التعادل أمام الزمالك منح الفريق نقطة مهمة أعادت الاتزان للفريق.

وتعادل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة بالدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وأضاف بيبو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تعادل ثمين ونقطة مهمة تعيد التوازن للفريق بعد الخسارة أمام البنك الأهلي بخماسية في كأس الرابطة".

وخسر سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي بخماسية دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الرابطة.

وأشار مدرب سيراميكا إلى الفرص التي أتيحت لمهاجمي الفريق "لم نوفق في الفرص التي أضعناها، وسجلنا هدفا في مرمانا".

وعن هدف الفريق الموسم الحالي، أوضح: "نسعى للتواجد في المربع الذهبي".

ويحتل سيراميكا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

وأتم حديثه عن إصابة حسين السيد لاعب الفريق: "حسين يعاني من شد في العضلة الخلفية، نمتلك قائمة قوية وكل مركز به أكثر من لاعب".

الزمالك الدوري سيراميكا كليوباترا أحمد مصطفى بيبو
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