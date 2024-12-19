"تأكدوا من معلوماتكم أولا".. عمر كمال يكشف حقيقة إصابته وموعد عودته للتدريبات

كشف عمر كمال لاعب الأهلي حقيقة إصابته بجرح في يده، وموعد عودته لتدريبات الفريق.

عمر كمال النادي : الأهلي الأهلي

وقال كمال في تصريحاته لقناة الأهلي: "سأعود للتدريبات غدا الجمعة ولم يتطلب علاج الجرح أكثر من 10 دقائق".

وأضاف "أتمنى ممن يخرجون بروايات غير صحيحة التأكد من معلوماتهم أولا، لأن شخص غيري إن لم يتحمل ذلك فربما يتأثر".

وأوضح "بعد نهاية المران دخلت للاستحمام فانزلقت قدمي وحين حاولت تفادي السقوط دخلت يدي في جزء مشروخ من البلاستيك المحيط بكبائن الاستحمام".

وتابع "أحمد جاب الله طبيب الفريق فضل خياطة الجرح في المستشفى على الفور وهو ما حدث بالفعل، ولا أعرف عدد الغرز".

واختتم "لا يمكن أن أدخل في مشكلة مع أي من زملائي. أنا بخير الآن وبإذن الله سنحقق كل البطولات في الفترة المقبلة".

وانتشرت أنباء عن دخول عمر كمال في مشادة مع أحد زملائه بالتدريب مما تسبب في تعرضه لقطع في أحد شرايين اليد وتم نقله للمستشفى.

ونفى الأهلي في بيان رسمي دخول عمر كمال في خلاف مع أحد زملائه كما يشاع.

وأوضح بيان الأهلي "كشف محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي أن الإصابة التي تعرض لها عمر كمال جاءت نتيجة إنزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، ومن ثم تعرضه لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد".

وتابع "يحصل عمر كمال على راحة غدا الخميس، وينتظم اللاعب في التدريبات بعد غد الجمعة، ونفى المدير الرياضي حدوث أي خلاف بين عمر كمال وأي من زملائه كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.