نقطة تاريخية.. الزمالك وسيراميكا كليوباترا يتعادلان في الظهور الأول لجروس

فقد الزمالك نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام سيراميكا كليوباترا فيما حصل الضيوف على نقطة تاريخية.

وتعادل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا 1-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

وسجل إسلام عيسى هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 13.

وأحرز محمد عادل هدف التعادل للزمالك بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 20.

بهذا النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول الدوري.

فيما وصل سيراميكا كليوباترا إلى النقطة الثامنة في المركز الرابع في انتظار باقي نتائج الجولة الخامسة.

نقطة تاريخية

سيراميكا كليوباترا حصل على نقطة تاريخية، إذ لعب أمام الزمالك 9 مباريات سابقة خسرها جميعا.

لكن فريق المدرب أيمن الرمادي حصل على النقطة الأولى في المباراة العاشرة أمام الفريق الأبيض.

فيما تعادل الزمالك في الظهور الأول لجروس في ولايته التدريبية الثانية مع الفريق.

































































وصف المباراة

بدأ نادي سيراميكا كليوباترا المباراة بضغط هجومي على مرمى الزمالك بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وسجل محمود عبد الحفيظ زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا هدفا في الدقيقة الثانية لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وواصل سيراميكا كليوباترا ضغطه الهجومي على مرمى الزمالك ونجح إسلام عيسى في تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة متقنة من محمد عادل في الدقيقة 13.

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ورد الزمالك عن طريق تسديدة قوية من سيف الجزيري تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا ببراعة.

ومن انطلاقة من الجهة اليمنى أرسل كونراد ميشالاك عرضية قوية حولها محمد عادل بالخطأ في مرماه ليتعادل الزمالك في الدقيقة 20.

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وأهدر زلاكة فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول سدد عبد الله السعيد تسديدة قوية لكنها مرت بجوار مرمى سيراميكا كليوباترا.

ومع بداية الشوط الثاني ضاعت فرصة هدف محقق على لاعب سيراميكا كليوباترا عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة بعد جملة تكتيكية رائعة بعدما انفرد بالمرمى وسددها برعونة مرت بجانب القائم الأيمن.

وشهدت الدقيقة 66 تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء من لاعب الزمالك عبدالله السعيد ولكن تمر بجانب القائم الأيمن بقليل لتضيع فرصة مؤكدة للتسجيل.

جروس أجرى تبديلين لتنشيط الجانب الهجومي بنزول ناصر ماهر وناصر منسي بدلا من مصطفى شلبي وسيف الجزيري.

وأضاع ناصر ماهر فرصة مؤكدة بعدما وضع كرة متقنة في اتجاه المرمى لكن التوفيق لم يحالفه.

وتعرض ناصر ماهر للإصابة ليغادر بعد دقائق قليلة من نزوله ويحل محمد حمدي بدلا منه.

وأهدر ناصر منسي فرصة محققة للتسجيل وسط مطالبات من لاعبي الزمالك بالحصول على ركلة الجزاء ليخطف لاعبو سيراميكا الكرة وتصل إلى قندوسي الذي سدد صاروخية ارتطمت بالعارضة في لقطة مثيرة.