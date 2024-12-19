بدر موسى يهدي جائزة رجل المباراة لـ والدته وفلسطين

أهدى بدر موسى لاعب بتروجت جائزة رجل المباراة لوالدته وشعب فلسطين عقب الفوز على طلائع الجيش.

وحقق بتروجت أول فوز له هذا الموسم بالتفوق على طلائع الجيش في بداية الجولة 5 من الدوري المصري.

وقال بدر موسى عبر أون تايم سبورتس 2: "مباراة صعبة على الفريقين، وعملنا على فريق طلائع الجيش طيلة الأيام الماضية، وبفضل الروح والأداء حققنا الـ 3 نقاط".

وأضاف "لا يوجد أي اختلاف بين مباراة طلائع الجيش والمباريات السابقة، كنا نلتزم بتعليمات المدرب ولم يحالفنا التوفيق في الفوز خلالها وهو ما حدث اليوم".

وأتم "الهدف ضد طلائع الجيش جاء بعد تعب وجهد ورضا أبي وأمي عليّ، وأهدي والدتي وفلسطين جائزة رجل المباراة".

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ويعد ذلك أول فوز للفريق البترولي على حساب طلائع الجيش منذ 2018.

الفوز ارتقى به بتروجت للمركز الـ 11 برصيد 5 نقاط، فيما ظل طلائع الجيش ثامنا برصيد 7 نقاط.