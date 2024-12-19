سيد عيد يوضح سبب إشراك بامبا في الفوز على طلائع الجيش

أوضح سيد عيد المدير الفني لـ بتروجت سبب إشراك إسماعيل بامبا مهاجم الفريق كبديل في الدقائق الأخيرة ضد طلائع الجيش.

وحقق بتروجت أول فوز له هذا الموسم بالتفوق على طلائع الجيش في بداية الجولة 5 من الدوري المصري.

وقال سيد عيد المدير الفني لـ بتروجت عبر أون تايم سبورتس 2: "قدمنا مباراة كبيرة ضد طلائع الجيش وكنا بحاجة للفوز الذي تأخر، والفوز في كأس الرابطة أعطنا ثقة".

وأكمل "اللاعبون يلعبون بأداء رائع من بداية الموسم، وروح المكسب اليوم كانت أكبر ولذلك حافظنا على التقدم حتى النهاية".

وأتم "أشركت إسماعيل بامبا المهاجم بعد إشراك طلائع الجيش لثنائي هجومي، لأنني كنت أطمع للتسجيل هدف ثاني، ولم يسجل الفريقان وفزنا".

ويعد ذلك أول فوز للفريق البترولي على حساب طلائع الجيش منذ 2018.

الفوز ارتقى به بتروجت للمركز الـ 11 برصيد 5 نقاط، فيما ظل طلائع الجيش ثامنا برصيد 7 نقاط.