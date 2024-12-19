سيحا حارس الحرس: كنت قريبا من الإسماعيلي في الصيف.. والقادم سيكون أفضل

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 21:23

كتب : FilGoal

محمد سيحا

أبدى محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى حرس الحدود سعادته بالحصول على جائزة رجل المباراة ضد المصري في الدوري المصري.

وتألق سيحا بتصدياته في خروج فريقه بشباك نظيفة للمرة الثانية هذا الموسم وخطف نقطة من المصري المتصدر.

وقال حارس مرمى حرس الحدود عبر أون تايم سبورتس 2: "هذه ثاني مباراة لي مع حرس الحدود بعد المشاركة في كأس الرابطة، وأشكر الله على أدائي وهو توفيق من الله بعد تعب طيلة السنوات الماضية والقادم سيكون أفضل".

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وأضاف " كنت قريبا من الانتقال للإسماعيلي في الصيف الماضي لكن إيقاف النادي عن القيد أوقف إتمام التعاقد، وتمت إعارتي من المقاولون العرب لحرس الحدود".

وأكمل "الزنفلي لعب لفريق كبيرة وأتعلم منه والمنافسة بيننا شريفة وهو شخصية رائعة".

وأتم "لعبت منتخب مصر للشباب مع ربيع ياسين وكذلك المنتخب الأولمبي رفقة روجيرو ميكالي وكنت أتمنى الفوز بميدالية أولمبية، والآن تركيزي أن أحرس مرمى منتخب مصر الأول وهو حلمي منذ الصغر".

ويعد ذلك ثاني تعادل سلبي للمصري هذا الموسم بعد مباراة الجونة، وهو الثاني أيضا للحرس بعد تعادل سلبي مع سيراميكا كليوباترا.

وعزز المصري صدارته برصيد 11 نقطة، فيما يظل حرس الحدود متذيلا للترتيب برصيد نقطتين.

ويعد ذلك سادس تعادل سلبي يجمع الفريقان في تاريخ مواجهاتهما بالدوري المصري.

حرس الحدود الدوري المصري محمد سيحا
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