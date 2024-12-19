رئيس دمياط يكشف لـ في الجول حقيقة توليه تدريب الفريق

كشف محمد أبو جنبة رئيس نادي دمياط حقيقة ما تردد عن تعيينه لنفسه مديرا فنيا للفريق.

وقال أبو جنبة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تم تعيين محمد النحاس كمدير فني للنادي خلفا لميدو الدبسي، ولم أعين نفسي مدربا كما أشيع".

وكشف "ما حدث كان في الجولة الرابعة فقط حين تعرض النحاس للإيقاف ووقف في المدرجات بينما كنت أنا على الخط. لدي أعمال كثيرة تمنعني من تدريب الفريق".

وتابع "لدي أعمال كثيرة تمنعني من العمل مديرا فنيا، وللعلم لم أحضر مباريات دمياط في فترة ميدو الدبسي".

وأكمل "أنا لست مديرا فنيا فأنا رئيس النادي، لكني سأحضر المباريات المقبلة لتحفيز اللاعبين".

واختتم "نحن في المركز الأخير ولكن أعد جمهور دمياط بالبقاء".

ويتذيل فريق دمياط المجموعة الخامسة في دوري القسم الثاني ب.