أول هدف عكسي في الموسم.. عادل يدرك التعادل لـ الزمالك بشباك سيراميكا

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 20:45

كتب : إسلام أحمد

سيراميكا ضد الزمالك

سجل محمد عادل لاعب سيراميكا كليوباترا أول هدف عكسي الموسم الجاري في الدوري المصري لصالح الزمالك.

ويلتقي الفريقان على أرضية ملعب استاد القاهرة في ظهوره الأول هذا الموسم محليا.

وتقدم سيراميكا كليوباترا مبكرا بهدف سجله إسلام عيسى في الدقيقة 12.

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وأدرك محمد عادل التعادل لصالح الزمالك بالخطأ بعدما حوّل عرضية كونراد ميشالاك في الشباك في الدقيقة 20.

وبذلك أصبح عادل صاحب أول هدف عكسي هذا الموسم، إذ سُجل قبله 69 هدفا لم يكن بينهم أي هدف ذاتي.

وهو أول هدف عكسي يستقبله سيراميكا منذ موسم 2022-23 عندما سجل رجب نبيل بالخطأ في مرماه آنذاك.

محمد عادل صاحب الـ 29 عاما يخوض سابع مبارياته هذا الموسم بقميص سيراميكا.

وسبق أن ارتدى عادل من قبل قمصان الإسماعيلي والإنتاج الحربي، ويعد من عناصر سيراميكا الأساسية منذ صعود الفريق للدوري الممتاز.

الزمالك محمد عادل سيراميكا
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