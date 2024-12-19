"انزلق بسبب المياه".. والد عمر كمال يكشف حقيقة ما حدث له في غرفة ملابس الأهلي

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 20:17

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - عمر كمال

كشف كمال عبد الواحد مخطط أحمال فريق غزل المحلة ووالد عمر كمال لاعب الأهلي حقيقة إصابة نجله غرفة خلع ملابس النادي الأهلي.

وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ابني عمر كان يتحدث مع زملائه بشكل عادي وودي للغاية، وأثناء دخوله الحمام كانت المياه مفتوحة فلم ينتبه لذلك وانزلق، وحتى لا يسقط استند بيده على باب زجاجي مما تسبب بجرح".

وأوضح "الجرح ليس مفزعا أو كبيرا كما روج البعض".

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وتابع "هل يعقل أن يقول البعض على عمر أنه حاول إيذاء نفسه؟ هذه روايات لا يصدقها إنسان عاقل".

وأكمل "نحن عائلة محترمة مشهود لها في الوسط الرياضي بالأاخلاق والتعقل وأنا على مدار تاريخي وعملي مع الأندية والمنتخبات لم يسمع شخص عني أي مشكلة، وربيت عمر على نفس الأخلاق".

واختتم "أنفي وأستنكر بشكل قاطع ما قيل أيضا عن حدوث مشادة أو مشاجرة بينه وبين أحد زملائه".

وانتشرت أنباء عن دخول عمر كمال في مشادة مع أحد زملائه بالتدريب مما تسبب في تعرضه لقطع في أحد شرايين اليد وتم نقله للمستشفى.

ونفى الأهلي في بيان رسمي دخول عمر كمال في خلاف مع أحد زملائه كما يشاع.

وأوضح بيان الأهلي "كشف محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي أن الإصابة التي تعرض لها عمر كمال جاءت نتيجة إنزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، ومن ثم تعرضه لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد".

وتابع "يحصل عمر كمال على راحة غدا الخميس، وينتظم اللاعب في التدريبات بعد غد الجمعة، ونفى المدير الرياضي حدوث أي خلاف بين عمر كمال وأي من زملائه كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

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