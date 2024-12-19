للمرة الأولى.. السعودية تشارك في نسختي كأس كونكاكاف الذهبية 2025 و2027

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 19:50

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين أمام السعودية

أعلن المنتخب السعودي مشاركته في النسختين المقبلتين من كأس كونكاف الذهبية 2025 و2027.

وتستضيف أمريكا وكندا النسخة المقبلة من كأس كونكاكاف الذهبية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين.

وستشارك السعودية للمرة الأولى في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية ليصبح المنتخب العربي الثاني الذي يخوض هذه المنافسة.

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وسبق لمنتخب قطر المشاركة في نسختين سابقتين من منافسات كأس كونكاكاف الذهبية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 على 14 ملعبا في 11 مدينة أمريكية وكندية بينها 5 من ملاعب كأس العالم 2026.

وتأتي مشاركة السعودية في نسختي كونكاكاف المقبلتين ضمن التحضيرات لاستضافة كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034.

السعودية كونكاكاف
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