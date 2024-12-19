للمرة الأولى.. السعودية تشارك في نسختي كأس كونكاكاف الذهبية 2025 و2027
الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 19:50
كتب : FilGoal
أعلن المنتخب السعودي مشاركته في النسختين المقبلتين من كأس كونكاف الذهبية 2025 و2027.
وتستضيف أمريكا وكندا النسخة المقبلة من كأس كونكاكاف الذهبية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين.
وستشارك السعودية للمرة الأولى في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية ليصبح المنتخب العربي الثاني الذي يخوض هذه المنافسة.
وسبق لمنتخب قطر المشاركة في نسختين سابقتين من منافسات كأس كونكاكاف الذهبية.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2025 على 14 ملعبا في 11 مدينة أمريكية وكندية بينها 5 من ملاعب كأس العالم 2026.
وتأتي مشاركة السعودية في نسختي كونكاكاف المقبلتين ضمن التحضيرات لاستضافة كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034.
نرشح لكم
كأس الخليج - مدرب البحرين: مواجهة السعودية دائما صعبة.. وهذا الفارق بين رينار ومانشيني كأس الخليج - رينار: ذهبنا الكويت للمنافسة على اللقب.. والدوسري قاتل بدلا من الجلوس في المنزل الرياضية السعودية: الشباب يمنح بيليجريني مهلة أخيرة بعد تعثر المفاوضات مع فيتوريا رئيس اتحاد جدة يوضح حقيقة لقاء الزمالك وديا بعد أنباء انتقاله لفنربخشة.. تاليسكا يثير الجدل في النصر تقرير: فنربخشة أتم اتفاقه بشأن تاليسكا.. والنصر يتحمل جزءا من راتبه كأس الخليج - إصابة البليهي تربك حسابات رينار قبل ضربة البداية نيمار: هذا العام كان صعبا جدا عليّ.. والهلال سيفوز بلقب الدوري السعودي