كرة طائرة - قرعة البطولة العربية للأندية بمشاركة الأهلي والزمالك

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 19:45

كتب : FilGoal

عبد الله عبد السلام - الأهلي كرة طائرة

أقيمت قرعة البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة رجال في نسختها الـ43 مساء اليوم الخميس.

وتقام البطولة في قطر في نادي قطر خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

ووقع الأهلي في المجموعة الثالثة إلى جانب أربيل العراقي، والكويت الكويتي، والهلال الليبي، فيما تواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع السيب العماني، والكويت الكويتي، والهلال الليبي.

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وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

السويحلي الليبي - السلام العماني - بني ياس الإماراتي

المجموعة الثانية:

السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي - الزمالك المصري

المجموعة الثالثة:

أربيل العراقي - داركليب البحريني - الأهلي المصري - الشرطة القطري

المجموعة الرابعة:

غزة الفلسطيني - برقان الكويتي - قطر القطري - الجزيرة الإماراتي

يذكر أن السويحلي الليبي هو حامل لقب البطولة العربية التي استضافتها الأردن بالفوز في المباراة النهائية على حساب قطر القطري.

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