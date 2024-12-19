المصري يفرط في نقطتين بتعادل سلبي مع حرس الحدود

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

فرط المصري في نقطتين بتعادل سلبي مع حرس الحدود في الجولة الخامسة من الدوري المصري على استاد السويس الجديد.

ويعد ذلك ثاني تعادل سلبي للمصري هذا الموسم بعد مباراة الجونة، وهو الثاني أيضا للحرس بعد تعادل سلبي مع سيراميكا كليوباترا.

وعزز المصري صدارته برصيد 11 نقطة، فيما يظل حرس الحدود متذيلا للترتيب برصيد نقطتين.

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ويعد ذلك سادس تعادل سلبي يجمع الفريقان في تاريخ مواجهاتهما بالدوري المصري.

التشكيل

تشكيل المصري شهد البدء بـ خالد صبحي في الدفاع لأول مرة، فيما تواجد أتدجيكو سامادو لاعب الوسط البنيني كذلك لأول مرة كأساسي بعدما ظهر بديلا لأول مرة ضد الزمالك في الكونفدرالية.

من جهة أخرى، بدأ بابي بادجي المهاجم السنغالي كأساسي لأول مرة كذلك بعدما داوم على المشاركة بديلا لـ صلاح محسن في المباريات السابقة.

وأخيرا، عاد أحمد عيد لشغل مركز الظهير الأيمن على حساب كريم العراقي، ليبدأ لأول مرة منذ 9 نوفمبر الماضي.

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وصف المباراة

أهدر المصري فرصة التقدم مبكرا للغاية، كرة طولية صوب بابي بادجي الذي مرر عرضية ارتطمت بالمدافع نحو المرمى لكنها ارتطمت بالعارضة في الثانية 20 من بداية اللقاء.

وتألق محمود جاد في التصدي لفرصة كارديولا وحولها لركنية في الدقيقة 17.

ومرت تسديدة ضعيفة من خالد الغندور بجوار القائم في الدقيقة 22 دون خطورة على مرمى محمد أحمد "سيحا".

وفي الدقيقة 45+2 أهدر أحمد القرموطي بغرابة فرصة التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وبدون أي رقابة علت العارضة.

في بداية الشوط الثاني دفع محمد يوسف مدرب الحرس بكل من محمد أشرف "روقا" ومحمد مصطفى بدلا من إيزي إيميكا وحازم العسكري.

ولم يستطع محمد هاشم مدافع المصري استكمال اللقاء فخرج وعوضه باهر المحمدي في الدقيقة 55، بينما شارك حسين فيصل بدلا من خالد الغندور.

وشارك فخر الدين بن يوسف وصلاح محسن في تغييرين هجوميين لتنشيط هجوم كتيبة علي ماهر بدلا من بابي بادجي ومحمد الشامي في الدقيقة 66.

وأهدر دغموم فرصة التقدم بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات أبعدها الحارس وشتتها الدفاع بصعوبة في الدقيقة 70.

وتألق سيحا في الدقيقة 71 لرأسية فخر الدين بن يوسف وحولها لركنية ببراعة.

ومرت رأسية صلاح محسن أعلى العارضة بعدها بدقيقة واحدة مهدرا فرصة جديدة للتقدم.

وأطلق فخر الدين تصويبة صاروخية مرت بجوار القائم وتحولت لركنية في الدقيقة 77، وتواصل ضغط الفريق البورسعيدي.

واستمر تألق سيحا وتصدى لانفراد فخر الدين في الدقيقة 79.

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