صاروخية بدر موسى تقود بتروجت لأول فوز في الدوري على حساب طلائع الجيش

قاد الفلسطيني بدر موسى فريقه بتروجت لتحقيق أول فوز له في الدوري المصري هذا الموسم بالتفوق على طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة 5 من المسابقة على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

سجل هدف اللقاء الوحيد بدر موسى.

ويعد ذلك أول فوز للفريق البترولي على حساب طلائع الجيش منذ 2018.

الفوز ارتقى به بتروجت للمركز الـ 11 برصيد 5 نقاط.

فيما ظل طلائع الجيش ثامنا برصيد 7 نقاط.

التشكيل

بدأ عمرو طارق بدلا من خالد سطوحي في قلب دفاع طلائع الجيش، فيما قاد جابريل شيكودي هجوم بتروجت.

وصف المباراة

شتت حميد ماو في الدقيقة 7 كرة في الوقت المناسب أمام بدر موسى قبل التسديد ليحولها لركنية.

وفي الدقيقة 32 أطلق بدر موسى تسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار عمر رضوان مسجلا هدف تقدم بتروجت.

هدف هو الثاني للاعب الفلسطيني في الدوري المصري بعدما سجل من قبل ضد أمام مودرن سبورت.

جووووووول 🔥 تسديدة صاروخية من بدر موسى تفتتح التسجيل لبتروجيت أمام طلائع الجيش ⚽️ pic.twitter.com/boE02aTmaI — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 19, 2024

ومنعت العارضة فرصة الهدف الثاني لبتروجت بعد 5 دقائق بتصويبة توفيق محمد التي ارتدت منها.

وأهدر جابريل شيكودي فرصة التقدم بالهدف الثاني بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء لكن فتح الله أبعدها بنفسه لركنية في الدقيقة 45+2 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

في الشوط الثاني دفع عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش بإسلام محارب ومصطفى الخواجة بدلا من عماد فتحي وحميد ماو.

وفي الدقيقة 57 لم يستطع الخواجة استكمال اللقاء بسبب إصابة وعوضه رجب عمران.

وتألق عمر صلاح في الدقيقة 68 في التصدي لرأسية إسلام محارب من صناعة البديل إسلام سمير الذي شارك بدلا من يسرى وحيد.

زاد ضغط طلائع الجيش في الدقائق الأخيرة لكن بسالة دفاع بتروجت قادت الفريق لفوز أول له في الدوري هذا الموسم.