تشكيل سيراميكا كليوباترا - زلاكة ولاكاي يقودان الهجوم أمام الزمالك.. وقندوسي أساسي

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 18:48

كتب : بسام أبوبكر

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

يقود الثنائي محمود عبد الحفيظ زلاكة وفخري لاكاي هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك.

ويلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بعد قليل ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: عبد الله مجدي -أحمد رمضان – رجب نبيل – حسين السيد

خط الوسط: محمد عادل – أحمد القندوسي – أحمد بلحاج

خط الهجوم: إسلام عيسى - فخري لاكاي – محمود زلاكة.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - احمد عابدين - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

الزمالك سيراميكا كليوباترا
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