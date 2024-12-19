كامب نو غير جاهز.. ماركا: برشلونة يبحث عن ملعب جديد

كشفت صحيفة ماركا عن أزمة تواجه فريق برشلونة في المباريات التي يخوضها على ملعبه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن ملعب لويس كومبانيس لن يكون متاحا بدءًا من شهر فبراير بناء على طلب من مجلس المدينة.

ونقل برشلونة مباريات من ملعب كامب نو إلى ملعب لويس كومبانيس خلال الفترة التي يقوم فيها بتوسعة ملعبه لتصل سعته الإجمالية إلى 105 ألف متفرج.

المباراة الأخيرة التي خاضها برشلونة على ملعبه كانت أمام ريال مايوركا في مايو 2023، وانتهت بفوز الفريق الكالتالوني بثلاثية نظيفة.

وأشارت ماركا إلى أنه كان مقررًا أن يفتح الملعب أبوابه من جديد خلال 18 شهرًا، ولكن الآن ليس هناك وقتا واضحا لموعد افتتاحيه.

ملعب كامب نو الذي تم تدشينه عام 1957 سيصبح ضمن الملاعب الأكبر في العالم.

وذكر التقرير إلى أن برشلونة يبحث عن الملعب البديل وهناك 3 ملاعب مرشحه وهم ملعب كورنيلا البرات (ملعب إسبانيول)، وملعب ميستايا (ملعب فالنسيا)، وملعب واندا ميتروبوليتانو (ملعب أتليتكو مدريد).

رئيس برشلونة خوان لابورتا كان يخطط للعودة إلى كامب نو بدءًا من مارس 2025، ولكن وفقا لشبكة ESPN لن يلعب برشلونة على ملعبه كامب نو حتى الموسم المقبل 2025 - 2026.

ووفقا للخطة التي أعلن عنها لابورتا، أن يعود برشلونة إلى ملعبه ويخوض مبارياته بطاقة استيعابية 60 ألف متفرج في نفس الوقت مع استكمال الإنشاءات.

ومن المتوقع أن يكون الملعب جاهزا بشكل كامل بعد إنهاء كافة الإنشاءات في صيف 2026 بعد زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 105 ألف متفرج.

التقرير أشار إلى أن التأخير المفاجئ يرجع إلى أعمال إضافية وإصلاحات في الدرجة الثانية، علاوة على ذلك سيكون هناك 3 أشهر لتجهيز أرضية الملعب لتكون جاهزة لاستقبال المباريات.

ووفقا للوائح دوري الأبطال، لن يكون متاحا لبرشلونة تغيير ملعبه حال خوضه مباراة واحدة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، وإنما يستطيع فقط تغيير ملعبه بين فترتي مرحلة الدوري والأدوار الإقصائية.