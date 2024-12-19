تشكيل الزمالك - زيزو والسعيد أساسيان أمام سيراميكا كليوباترا.. وناصر ماهر على الدكة

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 19:10

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الزمالك - أحمد مصطفى زيزو

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا المرتقبة.

ويلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بعد قليل ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويظهر جروس مع الزمالك للمرة الأولى في ولايته التدريبية الثانية مع الفريق الأبيض.

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وعاد ناصر ماهر للتواجد في قائمة الزمالك بعد تعافيه من الإصابة إذ يتواجد على مقاعد البدلاء أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد - أحمد زيزو.

الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - كونراد ميشالاك.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

الزمالك سيراميكا كليوباترا جروس
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