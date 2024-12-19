كأس الخليج - إصابة البليهي تربك حسابات رينار قبل ضربة البداية

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

السعودية - البليهي

أربكت إصابة علي البليهي مدافع الهلال حسابات هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية قبل انطلاق منافسات كأس الخليج.

وتستضيف الكويت منافسات كأس الخليج في الفترة من 21 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس الخليج يوم الأحد المقبل بمواجهة نظيره البحريني.

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وأعلن المنتخب السعودي تعرض البليهي لإصابة عضلية وغيابه عن التدريبات الأخيرة للمنتخب السعودي.

وباتت مشاركة البليهي أمام البحرين محل شك في انتظار ما ستفسر عنه الأيام القليلة المقبلة قبل مواجهة الأحد المرتقبة.

إصابة البليهي أربكت حسابات رينار إذ يرغب المدرب الفرنسي في الاستفادة من خبرات مدافع الهلال خاصة أنه الذي أعاده لصفوف المنتخب السعودي بعد ساتبعاده من روبرتو مانشيني المدرب السابق.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي إلى الكويت غدا الجمعة تحضيرا لخوض منافسات كأس الخليج.

ويتواجد المنتخب السعودي ضمن المجموعة التي تضم منتخبات البحرين والعراق واليمن.

ويسعى المنتخب السعودي للحصول على اللقب التاريخي الرابع من كأس الخليج.

كأس الخليج علي البليهي رينار
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