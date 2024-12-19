مرموش لاعب شهر نوفمبر في الدوري الألماني.. وكيف تحصل على بطاقته في FC 25

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 17:55

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت

فاز عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر نوفمبر 2024.

وتعد تلك المرة الثانية لمرموش هذا الموسم التي يحصد فيها جائزة أفضل لاعب في الشهر بعدما فاز بها من قبل في شهر سبتمبر الماضي.

كما سبق وأن ترشح مرموش للجائزة عن شهر أكتوبر الماضي لكن فاز بها هاري كين نجم بايرن ميونيخ.

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وتفوق نجم منتخب مصر على كل من أوباميكانو ومايكل أوليس ثنائي بايرن ميونيخ وزميله ناثانيل براون وفلوريان فريتز نجم باير ليفركوزن وأنتوني كاسي لاعب ماينز.

صاحب الـ 25 عاما سجل هدفين وصنع 3 في الجولات 9 و10 و11 من الدوري الألماني.

وحصل مرموش على بطاقة في لعبة FC 25 تصل طاقتها الإجمالية لـ 87.

وتعد تلك البطاقة السادسة للدولي المصري هذا العام في اللعبة.

وتتكلف قيمة الحصول على البطاقة 4 تحديات تصل قيمتها لـ 150 ألف كوين، وستكون متاحة حتى يوم 16 يناير 2025.

وخاض مرموش هذا الموسم 23 مباراة سجل خلالها 18 هدفا وصنع 12 في جميع المسابقات.

الدوري الألماني عمر مرموش مرموش أفضل لاعب في الدوري الألماني
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