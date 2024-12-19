مواجهة جماهيرية مرتقبة.. الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لجماهيره أمام غزل المحلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري توفير حافلات مجانية لنقل مباريات فريقه خلال المواجهة المرتقبة أمام غزل المحلة.

ويحل الاتحاد ضيفا على غزل المحلة في الخامسة من مساء السبت ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وأصدر الاتحاد بيانا عبر صحفته على فيسبوك اعلن من خلاله عن تنظيم رحلة وتوفير حافلات مجانية لنقل جمايهره إلى استاد غزل المحلة.

واشترط الاتحاد على جماهيره حمل بطاقة المشجع "Fan ID " و تذكرة المباراة .

وأوضح الاتحاد أن الحافلات المجانية ستتواجد يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد بالشاطبى من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الواحدة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الاسبع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

فيما يتواجد غزل المحلة في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.