كأس الخليج - ثنائي محترف على رأس قائمة العراق في حملة الدفاع عن لقبه

يتواجد الثنائي علي جاسم لاعب كومو الإيطالي وزيدان إقبال لاعب أوتريخت الهولندي على رأس قائمة منتخب العراق لخوض منافسات كأس الخليج التي يحمل لقبها.

وتستضيف الكويت منافسات كأس الخليج في الفترة من 21 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل.

وأعلن الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق قائمة فريقه لخوض البطولة المرتقبة.

وجاءت قائمة منتخب العراق كالتالي:

حراسة المرمى: جلال حسن -محمد حسن-كميل سعد

الدفاع: أدم طالب - علي عدنان- ريبين سولاقا - علي فائز - مناف يونس - زيد تحسين - مهند جهاز - مصطفى سعدون - أحمد مكنزي - بيتر كوركيس

الوسط: زيدان إقبال - أمير العماري - أمجد عطوان - إبراهيم بايش - يوسف أمين - لوكاس شليمون- أمين الحمودي - أحمد ياسين - علي جاسم

الهجوم: ماركو فرج- مهند علي - أيمن حسين - علي يوسف.

ويلعب منتخب العراق ضمن المجموعة التي تضم السعودية واليمن والبحرين.