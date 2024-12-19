نيمار: هذا العام كان صعبا جدا عليّ.. والهلال سيفوز بلقب الدوري السعودي

توقع نيمار نجم الهلال بتتويج فريقه بلقب الدوري السعودي في الموسم الجاري.

نيمار النادي : الهلال الهلال

وظهر نيمار الذي يغيب عن صفوف الزعيم بسبب الإصابة خلال ملتقى صناع التأثير اليوم الخميس.

وقال نيمار لاعب الهلال في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم" السعودية: "من سيفوز بالدوري السعودي هذا الموسم؟ الهلال".

وأضاف "هذا العام كان صعبا جدا عليّ وكنت حزينا في بعض الأوقات".

وأتم "نحن مشاهير ونؤثر على الآخرين وهذا يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة في حياتنا ومسيرتنا".

ويحتل الهلال المركز الثاني بفارق نقطتين عن اتحاد جدة المتصدر بعد مرور 13 جولة.

واقترب الهلال من استعادة خدمات نجمه البرازيلي بعد مشاركته في جزء من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء.

ويغيب نيمار عن صفوف الهلال منذ 4 نوفمبر الماضي بعدما تعرض للإصابة في مواجهة استقلال طهران بدوري أبطال آسيا.

وجاءت مشاركة نيمار في جزء من التدريبات ضمن برنامج يستهدف عودته تدريجيا بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها.

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.