التشكيل - تغيير في دفاع طلائع الجيش.. وشيكودي يقود هجوم بتروجت

أعلن ناديا طلائع الجيش وبتروجت تشكيل الفريقين قبل المواجهة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد جهاز الرياضة العسكري في الخامسة مساءً بانطلاق الجولة.

ويبدأ عمرو طارق بدلا من خالد سطوحي في قلب دفاع طلائع الجيش، فيما يقود جابريل شيكودي هجوم بتروجت.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – عمرو طارق – أحمد عبد الرحمن

الوسط: حميد ماو – فريد شوقي – عماد فتحي

الهجوم: كريم طارق – جودوين شيكا – يسري وحيد

تشكيل بتروجت

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: توفيق محمد – هادي رياض – أحمد بحبح – محمود شديد

الوسط: أحمد رضا – حامد حمدان – رشاد المتولي

الهجوم: بدر موسى – جابريل شيكودي – مصطفى الجمل