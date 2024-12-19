خبر في الجول - أكثر من عرض لـ الزمالك لخوض مباريات ودية في السعودية
الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 16:11
كتب : FilGoal
تحصل نادي الزمالك على أكثر من عرض لخوض مباريات ودية في المملكة العربية السعودية في شهر يناير 2025.
وحسبما علم FilGoal.com فإن شركات تسويق عرضت على الزمالك بعض الوديات في السعودية خلال شهر يناير من بينهم فرق اتحاد جدة، والرائد، وأحد، وفريق من دوري يلو السعودي.
وما زالت المفاوضات جارية في انتظار رأي كريستيان جروس الفني حسب أجندة مباريات الفريق.
ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
وسيخوض الأبيض أول مباراة له في يناير المقبل بمواجهة المصري في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.
ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بعد مرور 3 جولات.
يذكر أن الزمالك خاض ودية الشهر الماضي ضد النصر الليبي في مباراة اعتزال خالد حسين أًسطورة الكرة الليبية.
نرشح لكم
مواجهة جماهيرية مرتقبة.. الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لجماهيره أمام غزل المحلة استراحة الدوري - الحرس (0)-(0) المصري والجيش (0)-(1) بتروجت.. نهاية الشوط الأول التشكيل - تغيير في دفاع طلائع الجيش.. وشيكودي يقود هجوم بتروجت تشكيل المصري – صبحي وسامادو وبادجي أساسيون لأول مرة.. وعودة عيد ضد الحدود في الجول يكشف تطورات إصابة طاهر.. وموقف شوبير وعطية الله من مواجهة بلوزداد خبر في الجول - الأهلي يبدأ مفاوضاته مع تاو لفسخ التعاقد.. وموقف اللاعب اتحاد الكرة يعلن أمين عمر حكم مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا تقرير: علاقة تاو مع الأهلي رائعة لكن عدم مشاركته مشكلة للطرفين.. وموقف كايزر تشيفز