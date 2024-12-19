خبر في الجول - أكثر من عرض لـ الزمالك لخوض مباريات ودية في السعودية

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 16:11

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

تحصل نادي الزمالك على أكثر من عرض لخوض مباريات ودية في المملكة العربية السعودية في شهر يناير 2025.

وحسبما علم FilGoal.com فإن شركات تسويق عرضت على الزمالك بعض الوديات في السعودية خلال شهر يناير من بينهم فرق اتحاد جدة، والرائد، وأحد، وفريق من دوري يلو السعودي.

وما زالت المفاوضات جارية في انتظار رأي كريستيان جروس الفني حسب أجندة مباريات الفريق.

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ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وسيخوض الأبيض أول مباراة له في يناير المقبل بمواجهة المصري في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط بعد مرور 3 جولات.

يذكر أن الزمالك خاض ودية الشهر الماضي ضد النصر الليبي في مباراة اعتزال خالد حسين أًسطورة الكرة الليبية.

الزمالك مباراة ودية الكرة السعودية
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