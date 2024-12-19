تقرير: ليفربول وسان جيرمان يتصارعان على ضم ريان شرقي

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

ريان شرقي - ليون

يتنافس ليفربول مع باريس سان جيرمان على ضم ريان شرقي لاعب أولمبيك ليون، خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقارير فرنسية.

وسجل ريان شرقي 5 أهداف وصنع 7 في 17 مباراة هذا الموسم ليلفت إليه أنظار كبار أوروبا.

وأوضح موقع فوت ميركاتو أن باريس سان جيرمان وليفربول يتصدران السباق للتعاقد مع ريان شرقي.

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وذكر التقرير أن شرقي يحرص على إنهاء الموسم مع ليون، لكنه لن يرفض الرحيل في حالة موافقة ناديه على أحد العروض المقدمة له هذا الشتاء.

وبحسب راديو مونت كارلو الفرنسي، فإن ليون يرغب في الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل البالغ من العمر 21 عاما.

ويأمل ليون في الاحتفاظ بنجمه الشاب ولكن وضع النادي المالي قد يضطره إلى بيعه.

شرقي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، وكذلك الجناحين.

وشارك صاحب الأصول الجزائرية في 158 مباراة مع ليون سجل خلالها 22 هدفا.

كما يلعب بشكل مستمر مع منتخب فرنسا تحت 21 سنة، لكنه لم ينضم لمنتخب فرنسا الأول حتى الآن.

أزمة ليون المالية

وتلقى أولمبيك ليون من هيئة الرقابة المالية لكرة القدم الفرنسية قرارا مؤقتا بالهبوط للدرجة الثانية بنهاية الموسم الجاري وحظر الانتقالات وإشراف على الأجور.

ويأتي ذلك القرار بسبب ارتفاع ديون النادي لـ508 ملايين يورو.

وسيكون النادي مهددا بالهبوط إذا لم يتحسن وضعه المالي وكذلك سيكون مجبرا على بيع أبرز لاعبيه في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان جون تيسكتور مالك النادي قد أبدى تفاؤلا عقب حضوره لاجتماع مع الهيئة فصرّح لشبكة راديو مونت كارلو قائلا: "سار الاجتماع بشكل جيد".

ووفقا للتقارير فإن ريان شرقي وماليك فوفانا من أبرز الأسماء التي ربما ترحل عن ليون في يناير المقبل للمحاولة في حل أزمة الفريق.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة "ليكيب" الفرنسية ارتفعت ديون ليون من 458 مليون يورو لـ508، كما حقق النادي خسارة صافية بلغت 25 مليون يورو.

ليفربول باريس سان جيرمان أولمبيك ليون ريان شرقي
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