كومباني يؤكد مشاركة كين أمام لايبزيج

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 15:23

كتب : FilGoal

هاري كين - روبن زينتنر

أكد فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ جاهزية مهاجمه هاري كين للمشاركة ضد لايبزيج بالدوري الألماني يوم الجمعة.

ويصطدم بايرن بلايبزيج في الجولة التي تسبق فترة الراحة الشتوية.

وقال كومباني في تصريحات للصحفيين: "لا أريد أن أقول الآن ما إذا كان هاري كين سيبدأ المباراة أم لا".

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وأضاف "أمامنا تدريب يوم الخميس وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيلعب كين دورا في المباراة".

وكان نجم توتنام السابق قد أصيب في العضلة الخلفية خلال لقاء بوروسيا دورتموند نهاية نوفمبر الماضي.

وشارك كين في تدريبات بايرن الجماعية في الأيام الأخيرة ليقترب من المشاركة في المباريات.

وذكرت جريدة بيلد أنه من المرجح أن يكون هاري كين متاحا للمشاركة ضد لايبزيج يوم الجمعة في الدوري الألماني.

مباراة لايبزيج هي المباراة الأخيرة لبايرن هذا العام.

فبعدها ستبدأ فترة الراحة الشتوية في الدوري الألماني.

وغاب قائد منتخب إنجلترا عن مباريات بايرن ضد كل من، باير ليفركوزن في كأس ألمانيا وهايدنهايم في الدوري وشاختار في دوري أبطال أوروبا وماينز في الدوري.

ويتصدر كين جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 14 هدفا، بفارق هدف عن عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

بايرن ميونيخ هاري كين
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