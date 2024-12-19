بسبب الصليبي.. اعتزال لاعب لانس بعمر 30 عاما

أعلن جيمي كابو لاعب لانس الفرنسي اعتزاله بعمر 30 عاما بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ أكتوبر 2022.

ولم يخض كابو أي مباراة منذ أكتوبر 2022 بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ولم يتعاف بشكل كامل منذ ذلك الحين واتخذ قرارا بالاعتزال.

وخاض صاحب الـ 30 عاما 268 مباراة احترافية بقمصان تروا ولوريان وأنجيه ولانس خلال مسيرته.

وانضم لصفوف لانس مقابل مليوني يورو في 2022 وخاض 11 مباراة فقط.

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ووصف الفرنسي عبر حسابه على إنستجرام قرار اعتزاله بعد "معركة صعبة لا تنتهي" من التعافي من الإصابة.

وأضاف "بعد معركة طويلة، حان الوقت لغلق الصفحة، أشعر بعاطفة كبيرة للإعلان اعتزالي كرة القدم".

وسجل كابو خلال مسيرته 26 هدفا وصنع 32 في جميع المسابقات دون أن يتوج بألقاب.