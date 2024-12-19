كرة طائرة - سيدات الزمالك تختتمن مشوارهن في بطولة العالم للأندية بالخسارة من فيرو

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 15:02

كتب : محمد سمير

سيدات الزمالك - كرة طائرة

اختتم فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة مبارياته في بطولة العالم للأندية المقامة في الصين.

وخسر فريق الزمالك أمام فيرو الإيطالي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي 25-9 و25-13، و25-18.

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ووقع فريق سيدات الزمالك في المجموعة الأولى بجوار أندية جيرداو ميناس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وتيانجين بوهاي الصيني مستضيف البطولة ونوميا فيرو ميلانو الإيطالي وصيف أوروبا.

وخسر سيدات الزمالك أمام تيانجين الصيني وميناس البرازيلي بنفس النتيجة.

ويعتبر فريق الزمالك أول فريق يمثل مصر في بطولة العالم للأندية منذ انطلاقها في 1991 لثلاث نسخ ثم توقفها والعودة مجددا في 2010.

كما بات الزمالك أول فريق إفريقي يشارك في البطولة منذ مشاركة المجمع البترولي الجزائري في 2014 قبل أن يتم استبعاد مقعد إفريقيا حتى النسخة الحالية.

وجاء قائمة الفريق في البطولة كالآتي:

(نورا عزمي - مريم متولي - فريدة العسقلاني - داليا المرشدي - سابين عابد - أيسل نديم - تقى الله مدحت - نهى عادل - هنا سند - مريم مصطفى - شروق فؤاد - ندى مرجان - مايا ممدوح - ميلكا لوبيسكا)

كرة طائرة سيدات الزمالك
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