في الجول يكشف تطورات إصابة طاهر.. وموقف شوبير وعطية الله من مواجهة بلوزداد

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 14:50

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر - الأهلي

يحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس على أن يتم استئناف المران يوم الجمعة.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويكشف FilGoal.com تطورات إصابة اللاعبين وموقفهم من مواجهة شباب بلوزداد:

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- يخضع طاهر محمد لجلسة علاج طبيعي والأقرب غيابه عن مواجهة شباب بلوزداد بسبب كدمة أعلى الركبة سببت آلام ورشح خفيف.

- الجهاز الفني يميل لاستبعاد مصطفى شوبير من مواجهة شباب بلوزداد بسبب انتظامه في التدريبات ولكن بشكل تدريجي.

- اقتراب ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله من التواجد بقائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد بعد تحسن حالة كل منهما.

- حالة محمد الشناوي مطمئنة لكنه سيخضع لفحص طبي جديد غدا الجمعة لحسم موقفه بشكل نهائي من مواجهة شباب بلوزداد.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

الأهلي طاهر محمد مصطفى شوبير محمد الشناوي
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