الرياضية: حارس نيوكاسل ينضم للشباب يناير المقبل

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الشباب السعودي توصل لاتفاق نهائي مع السلوفاكي مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل يونايتد من أجل ضمه في يناير المقبل.

وكان الشباب يملك بداية الموسم الجاري الحارس الكوري كيم سيونج جيو قبل أن يتعرض إلى إصابة الرباط الصليبي للمرة الثانية.

وأضاف التقرير أن دوبرافكا سينضم للشباب مطلع يناير المقبل مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

وتبقى بعض الإجراءات قبل التوقيع الرسمي والإعلان، حسب التقرير.

وينتهي عقد البالغ من العمر 35 عاما مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

وشارك السلوفاكي مع نيوكاسل في 165 مباراة طوال مسيرته واستقبل خلالها 226 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 48 مباراة.

وبعد إصابة كيم دافع الدولي السابق عبد الله المعيوف عن عرين الشباب في 7 مباريات استقبل 6 أهداف، وخرج في 3 منها بشباك نظيفة.

وأعلن نادي الشباب قبل أيام نجاح العملية الجراحية في الرباط الصليبي للكوري الجنوبي كيم.