لاعب موناكو يعتذر لدوناروما بعد تسببه في إصابة دامية

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 14:14

كتب : FilGoal

جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان

تقدم ويلفريد سينجو لاعب موناكو باعتذار لجيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان بعدما تسبب في إصابة دامية للحارس الإيطالي.

حقق باريس سان جيرمان فوزًا متأخرًا أمام مضيفه موناكو برباعية مقابل هدفين، في الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي، في مباراة شهدت إصابة قوية لدوناروما.

وقال سينجو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بالطبع لم يكن ذلك مقصودا، لقد رأيت إصابة دوناروما الكبيرة في وجهه".

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وأضاف اللاعب الإيفواري "أتمنى لدوناروما الشفاء العاجل".

من جهته، أكد نادي باريس سان جيرمان أن حارسه الإيطالي جيانلويجي دوناروما سيغيب لعدة أيام بسبب الإصابة الدامية التي تعرض لها أمام موناكو.

وأفاد سان جيرمان في بيان: "بعد تعرضه لإصابة في الوجه وجروح متعددة، عاد دوناروما إلى باريس مساء الأربعاء مع الفريق".

وأضاف "سيخضع دوناروما لفحوصات طبية يوم الخميس وسيضطر إلى البقاء بعيدا عن الملاعب لعدة أيام".

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وشهدت المباراة إصابة قوية لـ جيانلويجي دوناروما حارس باريس بعد اصطدامه باللاعب الإيفواري ويلفريد سينجو لاعب موناكو.

وخرج الحارس الإيطالي مصابا في الدقيقة 22، فيما نال سينجو بطاقة صفراء.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 24 عن طريق ديزيري دوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

وفي الشوط الثاني نجح موناكو في قلب النتيجة، سجل إلياس بن صغير هدف التعادل في الدقيقة 53، قبل أن يضيف بريل إمبولو الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ولكن أعاد عثمان ديمبلي فريقه للمباراة مجددًا بإحراز التعادل في الدقيقة 64.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، نجح المهاجم البديل جونكالو راموس في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وقبل النهاية بثوان نجح عثمان ديمبلي في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 90+7، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدفين.

ونجح باريس سان جيرمان في توسيع الفارق في الصدارة ليصل إلى 40 نقطة، فيما توقف رصيد موناكو عند 30 نقطة في المركز الثالث، نفس رصيد مارسيليا.

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