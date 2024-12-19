انتهت كرة طائرة - سيدات الزمالك 0-3 فيرو الإيطالي.. نهاية المباراة
الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 13:31
كتب : FilGoal
تختتم سيدات الزمالك مشوارهن في دور المجموعات ببطولة العالم للأندية المقامة في الصين بمواجهة فيرو الإيطالي.
وكان الزمالك قد خسر أول مباراتين أمام كل من ميناس البرازيلي وتيانجين الصيني.
لمشاهدة المباراة
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نهاية الشوط الثالث 25-18
تقدم فيرو 18-8
التعادل 8-8
الشوط الثالث
نهاية الشوط الثاني بنتيجة 25-13
15-5 للفريق الإيطالي
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول 25-9 للفريق الإيطالي
10-1 تقدم كبير للفريق الإيطالي
انطلاق المباراة
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