انتهت كرة طائرة - سيدات الزمالك 0-3 فيرو الإيطالي.. نهاية المباراة

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 13:31

كتب : FilGoal

سيدات الزمالك - كرة طائرة

تختتم سيدات الزمالك مشوارهن في دور المجموعات ببطولة العالم للأندية المقامة في الصين بمواجهة فيرو الإيطالي.

وكان الزمالك قد خسر أول مباراتين أمام كل من ميناس البرازيلي وتيانجين الصيني.

لمشاهدة المباراة

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نهاية الشوط الثالث 25-18

تقدم فيرو 18-8

التعادل 8-8

الشوط الثالث

نهاية الشوط الثاني بنتيجة 25-13

15-5 للفريق الإيطالي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 25-9 للفريق الإيطالي

10-1 تقدم كبير للفريق الإيطالي

انطلاق المباراة

كرة طائرة سيدات الزمالك بطولة العالم للأندية
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