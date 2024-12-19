وكيله: رحيل كاليدو كوليبالي من الهلال مجرد شائعات

نفى فالي رمضاني وكيل السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي دخول اللاعب في مفاوضات مع بعض الأندية تمهيدا لرحيله.

وانتشرت تقارير تفيد بأن كوليبالي قد يرحل من الهلال في يناير المقبل، في ظل رغبة نابولي وفنربخشة في ضمه.

وقال رمضاني في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "غير صحيح نهائيًّا الدخول في مفاوضات مع نابولي أو فنربخشة من أجل رحيل اللاعب عن الهلال في فترة الانتقالات المقبلة".

وأوضح أن اللاعب مستمر مع الهلال بشكل طبيعي حتى نهاية عقده، وهذا الواقع في الوقت الجاري.

وينتهي تعاقد كوليبالي مع نادي الهلال في صيف 2026.

قبل أيام، كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن الهلال السعودي يستعد للتخلي عن مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي من أجل قيد نيمار.

وأضافت الصحيفة أن العلاقة بين الهلال وكوليبالي الآن أصبحت متوترة ويبحث النادي عن إعارة كوليبالي أو بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي حالة رحيل كوليبالي عن الهلال سيكون من المتاح قيد نيمار في قائمة الفريق المحلية، وذلك بعد قيده بشكل طبيعي في قائمة آسيا.

واتخذ الهلال قرارا بالإبقاء على نيمار وعدم التخلي عنه مثلما كانت تشير التقارير الصحفية في الفترة السابقة بعد إصابة النجم البرازيلي.