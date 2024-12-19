تصنيف فيفا - استمرار مصر في المركز 33.. ولا تغييرات في المراكز الأولى

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 12:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال وشهد استمرار منتخب مصر في المركز الـ 33.

ويعتبر منتخب مصر الثالث إفريقيا خلف منتخبات المغرب والسنغال.

ويحافظ منتخب الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمي في ذكرى مرور عامين على تتويجه بكأس العالم.

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ولم تشهد أول 10 مراكز أي تغييرات عالميا، بينما التغيير كان على مستوى منتخبات أوقيانوسيا.

وجاء ترتيب منتخبات قارة إفريقيا كالآتي:

14- المغرب

17- السنغال

33- مصر

37- الجزائر

44- نيجيريا

46- كوت ديفوار

49- الكاميرون

52- تونس

57- جنوب إفريقيا

وجاءت قائمة المراكز الأولى في تصنيف فيفا كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إسبانيا

4- إنجلترا

5- البرازيل

6- البرتغال

7- هولندا

8- بلجيكا

9- إيطاليا

10- ألمانيا

منتخب مصر فيفا تصنيف فيفا
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