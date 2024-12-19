دوري المحترفين - الـ 13.. القناة يقبل استقالة أحمد العجوز

وافق مجلس إدارة نادي القناة برئاسة محمد لطفي أبو العزم اليوم الخميس على قبول استقالة أحمد العجوز المدير الفني للفريق وعدم استكمال مهمته.

وباتت استقالة العجوز رقم 13 في دوري المحترفين هذا الموسم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة قد تلقى هزيمة من نظيره الترسانة أول أمس، الثلاثاء، في دوري المحترفين بهدفين مقابل هدف، ليتقدم بعدها أحمد العجوز باعتذاره عن عدم استكمال مهمته في تدريب الفريق.

ويتقدم مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم، بالشكر والتقدير للعجوز والجهاز المعاون له على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وعلى تفانيهم في العمل وسعيهم الدائم لتحقيق أفضل النتائج للفريق، ويؤكدون أن الجميع في النادي يثمنون التزامهم الكبير في خدمة الفريق.

ويعد أحمد العجوز أحد أبرز اللاعبين الذين مروا على نادي القناة في تاريخه حيث انه أرتدى قميص النادي لأكثر من خمس سنوات وكان له دور رائع مع الفريق كما انه سبق له وان تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم منذ اكثر من 6 سنوات وكان له دور رائع وآخيرا المرحلة الحالية والتي تولى فيها المهمة مع جهازه المعاون لمدة عام تقريبا من الموسم الماضي وبذلوا مجهود كبير للغاية.

الاستقالات الفنية

1- استقالة رضا العيسوي من المنصورة وتعيين أيمن المزين

2- استقالة محمد حليم من تدريب طنطا وتعيين خالد عيد

3- استقالة أحمد صلاح من تدريب لافيينا وتعيين حسين شكري

4- استقالة جمعة مشهور من الترسانة وتعيين أحمد كشري

5- استقالة أحمد عبد الرؤوف من السكة الحديد مودرن وتعيين أيمن المزين

6- استقالة أيمن المزين من المنصورة وتعيين علاء نوح

7- استقالة أحمد عبد المقصود من منتخب السويس وتعيين علاء منير

8- استقالة عيد مرازيق من تدريب الداخلية وتعيين أمير عزمي مجاهد

9- استقالة إبراهيم صلاح من تدريب بلدية المحلة وتعيين حسام عبد العال

10 - استقالة حسام عبد العال من أسوان وتعيين هيثم الفيل

11- استقالة علاء ابراهيم من ديروط وتعيين البلغاري نانكوف

12- استقالة أمير عزمي مجاهد من الداخلية وتعيين عمر جمال

13- استقالة أحمد العجوز من تدريب القناة