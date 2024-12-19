قبل إعلان ولفرهامبتون.. الشباب السعودي يعلن رحيل مدربه

أعلن نادي الشباب السعودي رحيل مدربه فيتور بيريرا بشكل رسمي، الذي اقترب من تدريب ولفرهامبتون.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ولفرهامبتون توصل إلى اتفاق مع فيتور بيريرا ليصبح مدربهم الجديد.

وأفاد النادي في بيان: "انتهت علاقته التعاقدية مع البرتغالي فيتور بيريرا، هذه الخطوة جاءت بناء على قرار المدرب البرتغالي بفسخ عقده والتزامه بدفع الشرط الجزائي على الرغم من مساعي الإدارة في إتمام عقده".

وأضاف "على الفور بدأت الإدارة في دراسة ملفات عدد من المدربين للتعاقد مع أحدهم من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة".

ومن المقرر أن يعلن ولفرهامبتون تعيين المدرب البرتغالي خلال ساعات بعد توقيعه على العقود.

ومن المتوقع أن يوقع فيتور بيريرا على عقد يربطه بالذئاب لمدة 18 شهرا.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت عن إبلاغ فيتور بيريرا المدير الفني للشباب السعودي، إدارة النادي برغبته في الرحيل عن تدريب الفريق.

المدرب البرتغالي تلقى عرضا من نادي ولفرهامبتون، وأبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل وخوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنها تمثل حلما له.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما تلقى خسارة في الجولة الأخيرة أمام إبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويتولى بيريرا تدريب فريق ولفرهامبتون بعد إقالة جاري أونيل بسبب سوء النتائج.

وتولى بيريرا تدريب الشباب في فبراير 2024 قبل أن يجدد يمدد تعاقده في يوليو الماضي.

وقاد بيريرا فريق الشباب في 15 مباراة هذا الموسم، بواقع 13 مباراة بالدوري السعودي، ومبارتان في الكأس.

الشباب يتواجد في المركز السادس بالدوري السعودي برصيد 23 نقطة، نفس رصيد الأهلي، بعد مرور 13 جولة.