أمين عمر حكما لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 12:09

كتب : FilGoal

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري تحكيميا.

ويستضيف الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

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حكم ساحة: أمين عمر

حكم مساعد 1: سامي هلهل

حكم مساعد 2: وائل شعبان

حكم رابع: إبراهيم محجوب

حكم الفيديو: محمد الصباحي

حكم الفيديو المساع: هاني خيري

وأدار أمين عمر هذا الموسم 9 مباريات في مختلف المسابقات بينهم 3 في الدوري.

وبشكل عام أدار أمين عمر 33 مباراة لصالح الزمالك، حقق الأبيض الانتصار في 24 منهم.

بينما تعادل الزمالك 7 مرات وخسر مرتين فقط.

أما سيراميكا كليوباترا فسبق وأن أدار أمين عمر 6 مباريات للفريق الذي حقق انتصارا وحيدا تحت إدارته.

بينما حسم التعادل في 3 مباريات وخسر مرتين.

أمين عمر الزمالك سيراميكا كليوباترا
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