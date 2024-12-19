سان جيرمان يؤكد غياب دوناروما لعدة أيام بسبب إصابته الدامية

أكد نادي باريس سان جيرمان أن حارسه الإيطالي جيانلويجي دوناروما سيغيب لعدة أيام بسبب الإصابة الدامية التي تعرض لها أمام موناكو.

حقق باريس سان جيرمان فوزًا متأخرًا أمام مضيفه موناكو برباعية مقابل هدفين، في الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي، في مباراة شهدت إصابة قوية لدوناروما.

وأفاد سان جيرمان في بيان: "بعد تعرضه لإصابة في الوجه وجروح متعددة، عاد دوناروما إلى باريس مساء الأربعاء مع الفريق".

وأضاف "سيخضع دوناروما لفحوصات طبية يوم الخميس وسيضطر إلى البقاء بعيدا عن الملاعب لعدة أيام".

وشهدت المباراة إصابة قوية لـ جيانلويجي دوناروما حارس باريس بعد اصطدامه باللاعب الإيفواري ويلفريد سينجو مهاجم موناكو.

وخرج الحارس الإيطالي مصابا في الدقيقة 22، فيما نال سينجو بطاقة صفراء.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 24 عن طريق ديزيري دوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

وفي الشوط الثاني نجح موناكو في قلب النتيجة، سجل إلياس بن صغير هدف التعادل في الدقيقة 53، قبل أن يضيف بريل إمبولو الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ولكن أعاد عثمان ديمبلي فريقه للمباراة مجددًا بإحراز التعادل في الدقيقة 64.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، نجح المهاجم البديل جونكالو راموس في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وقبل النهاية بثوان نجح عثمان ديمبلي في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 90+7، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدفين.

ونجح باريس سان جيرمان في توسيع الفارق في الصدارة ليصل إلى 40 نقطة، فيما توقف رصيد موناكو عند 30 نقطة في المركز الثالث، نفس رصيد مارسيليا.

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