المشوار لم يصل للنهاية.. بايرن ميونيخ: نوير يقترب من تمديد عقده

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 11:40

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ألمانيا

اقترب مانويل نوير الحارس المخضرم من تمديد تعاقده مع بايرن ميونيخ لمدة موسم إضافي.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وقال ماكس إبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ في تصريحات للصحفيين: "المحادثات بيننا وبين مانويل نوير تسير في الطريق الصحيح، مع تبقي بعض التفاصيل الصغيرة التي نحسمها حاليا".

وأضاف "الطرفان سيكونا سعيدين حين تٌحسم المفاوضات، لكنني لا أستطيع الجذم بموعد حدوث ذلك الآن".

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عقد مانويل نوير الحالي ينتهي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري، في انتظار تمديد المسيرة الممتدة له هناك منذ 14 عاما.

وانضم نوير إلى بايرن ميونيخ عام 2011 قادما من شالكة، وما زال يلعب في صفوف الفريق منذ ذلك الحين.

صاحب الـ38 عاما أعلن اعتزاله الدولي قبل عدة أشهر، بعد خوض 124 مباراة دولية رفقة منتخب ألمانيا.

قبل أسابيع، قال نوير في تصريحات لجريدة كيكر: "إذا أنهينا الموسم الجديد بشكل ناجح مع الجهاز الفني الجديد، فهذا يعني أن الأمر سيكون ممتعا بالنسبة لي".

وأضاف النجم الألماني "عندما يكون هناك متعة، فسأستمر بالتأكيد".

ويعاني نوير حاليا من إصابة بكسر في الضلع ستبعده عن بايرن ميونيخ حتى بداية العام الجديد.

بايرن ميونيخ مانويل نوير
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