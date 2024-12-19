مبابي يحتفل بثاني ألقابه مع ريال مدريد: هذه المرة فزت في لوسيل

احتفل كيليان مبابي لاعب ريال مدريد بالتتويج بثاني ألقابه مع الفريق هذا الموسم.

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وأعرب مبابي عن سعادته بالفوز هذه المرة على استاد لوسيل في قطر.

وكان مبابي قد خسر قبل عامين تحديدا على نفس الملعب في نهائي كأس العالم مع منتخب بلاده فرنسا أمام الأرجنتين.

وكتب كيليان مبابي عبر إنستجرام: "كأس إنتركونتيننتال يعود إلى مدريد، ثاني ألقاب هذا الموسم".

واختتم مبابي تصريحاته "هذه المرة فزت في استاد لوسيل".

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وانتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد هذا الموسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ولعب مبابي 23 مباراة بقميص ريال مدريد هذا الموسم في مختلف البطولات.

وساهم مبابي في 16 هدفا بتسجيل 13 وصناعة 3 آخرين.

وسجل مبابي هدفا في فوز ريال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وبهدفه في النهائي، نجح مبابي في التسجيل بكل البطولات التي خاضها مع ريال مدريد وهي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال.