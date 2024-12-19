كوبي: بيلينجهام أنهى نهائي كأس إنتركونتيننتال بإصابة

أفادت إذاعة كوبي أن جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أنهى مباراة نهائي كأس انتركونتننتال ضد باتشوكا المكسيكي وهو يعاني من إصابة.

وتوج ريال مدريد بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

وذكر التقرير أن الدولي الإنجليزي أنهى اللقاء وهو يعاني من ألم في فخذه.

وأضاف التقرير أن اللاعب سيخضع لفحوصات بعد العودة لمدريد لتحديد مدى قوة الإصابة.

سجل أهداف ريال مدريد في اللقاء كل من كيليان مبابي ورودريجو وكيليان مبابي.

وتوج ريال مدريد بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه إذ فاز بلقب كأس إنتركونتيننتال بنظامها القديم في 3 مرات وحقق لقب كأس العالم للأندية 5 مرات وأخيرا إنتركونتيننتال بنظامها الجديد.

ورفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد رصيده من الألقاب بقميص الملكي لـ 15 لقبا كأكثر مدرب تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي.

ومنذ الخسارة في نهائي السوبر الأوروبي حقق ريال مدريد الفوز في آخر 7 نهائيات قارية خاضها في تاريخه منذ 2018.

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