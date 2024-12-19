تحت رعاية وزارة الرياضة.. جيميرجي مصر يعلن عن تفاصيل نسخته الأولى

عقد جيميرجي مصر مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل نسخته الأولى، التي ستُقام من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025.

وشهد المؤتمر حضور أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وشريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنظمة والرعاة.

وتم الكشف عن تفاصيل الحدث الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والمنطقة.

يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، ويُعتبر شهادة على تحول مصر إلى مركز إقليمي للرياضات الإلكترونية في ظل النمو المتسارع عالميًا وإقليميًا.

ومن المتوقع أن تصل صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية، التي قُدرت قيمتها بحوالي 131 مليار دولار في 2017، إلى 221 مليار دولار بنهاية عام 2024، مما يبرز نموها السريع. ومع وجود حوالي 3 مليار لاعب حول العالم — أي نحو نصف سكان كوكب الأرض — يكتسب هذا القطاع أهمية متزايدة.

كما قُدرت قيمة هذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 7.2 مليار دولار في 2023، مع حوالي 70 مليون لاعب، تشكل مصر منهم 58%، حيث تضم حوالي 40 مليون لاعب، بما في ذلك 7 ملايين متنافس في الرياضات الإلكترونية، مما يوضح الدور الحيوي للمنطقة في ساحة الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية.

على مدار ثلاثة أيام، يقدم مهرجان جيميرجي مصر عروضًا حية، ومسابقات، وفعاليات متميزة تشمل 6 تجارب مخصصة للألعاب الإلكترونية، تضم ألعاب الكمبيوتر، والهاتف المحمول، والبلاي ستيشن والواقع الافتراضي، ومحاكيات السباق، وألعاب الطاولة.

كما تبلغ الجوائز المالية للفائزين أكثر من 2 مليون جنيه مصري، وسيتم بث الحدث مباشرة على منصة تويتش ومنصات أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى الحضور فرصة للتفاعل مع صناع المحتوى والمؤثرين المحليين والدوليين، مما يوفر للمعجبين فرصًا فريدة للتواصل مع أبرز الشخصيات في هذا المجال.

مع مشاركة فرق دولية، يساهم مهرجان جيميرجي مصر كمنصة لاكتشاف المواهب المميزة بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، مما يتيح لهم تمثيل مصر في المسابقات الدولية. تهدف هذه الجهود إلى نقل المعرفة وتوفير الفرص للمواهب الشابة لعرض مهاراتهم للجمهور العالمي.

يتم تنظيم المهرجان، الذي يُعد من أكبر الأحداث العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية، والألعاب، والترفيه، بتعاون استراتيجي بين ievents، وإنفلونس جروب، وeProjects LLC، وMENATech Entertainment، وهي شركات رائدة في إدارة الفعاليات، والاتصالات وصناعة التجارب.