بيبو: اختفت نغمة الاعتراض على الحكام.. وكان التوجه ضدي من أشخاص لن أسامحهم

أبدى خالد بيبو مدير الكرة السابق بالجهاز الفني لفريق الأهلي اندهاشه من اختفاء نغمة دور مدير الكرة الاعتراض على الحكام بعد رحيله.

وكان بيبو قد عمل كمدير للكرة بالجهاز الفني للأهلي الموسم الماضي ورحل قبل انطلاق الموسم الجاري.

وقال خالد بيبو مدير الكرة السابق بالأهلي عبر قناة النادي: "تقييمي لفترتي في منصب مدير الكرة بالنسبة لأول سنة هي نجاح من 70 إلى 80%، بالتأكيد لدي أخطاء وهذا أمر طبيعي".

وتابع "ربما أبرز أخطائي من وجهة نظري أنه كان عليّ التعامل مع الإعلام أكثر من ذلك".

وكشف بيبو "تلقيت تهديدا علنيا عندما كنت أرفض مداخلات أو ظهور إعلامي أنني سأتلقى هجوما وحدث بالفعل".

وأضاف "البعض كان يردد دائما أن خالد بيبو لا يعترض على الحكام وبعد رحيلي لم يقال ذلك الأمر أبدا، ومحمد رمضان حاليا لا يعترض ولا أحد يتحدث وهذه مدرسة مثله مثل طارق سليم وغيره ممن عمل في ذلك المنصب، ولكل شخص أسلوبه في العمل".

وشدد "كان هناك توجه ضدي، كل شخص في المنظومة له نسبة في النجاح والفشل، لكن معي عند الخسارة نسبتي 100% وعند المكسب 0%".

وواصل "بالتأكيد كان هناك أشخاص خلف التوجه ضدي وقت عملي كمدير كرة في الأهلي، وأنا غير مسامح وإن شاء الله سنرى فيهم يوما لأنهم أشخاص سيئين وأعلمهم بالاسم، وهم سيتسببون في ضرر بالنادي ويعلمون أنفسهم".

واختتم بيبو تصريحاته "لا يوجد ما يسمى بـ (طيب مع اللاعبين)، لكن هناك ما يسمى بحق النادي، ما كنت أفعله هو حماية اللاعبين، بخلاف كهربا وأفشة وقعت عقوبات على لاعبين من قادة الفريق وتعالى صوتي أكثر من 4-5 مرات داخل غرفة خلع الملابس، ولم يخرج ذلك لأن هدفي في العمل كان حماية اللاعبين".

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.