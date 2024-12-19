مواعيد مباريات الخميس 19 ديسمبر 2024.. الزمالك في الدوري وكلاسيكو المغرب

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 09:34

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك - المصري

تستأنف مباريات مسابقة الدوري المصري اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يواجه حرس الحدود فريق المصري ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة في تمام الخامسة مساء.

ويقام اللقاء على استاد السويس الجديد ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما في نفس التوقيت يحل بتروجت ضيفا على طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

كأس الرابطة الإنجليزي

يستضيف توتنام فريق مانشستر يونايتد ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وكانت فرق ليفربول وأرسنال ونيوكاسل قد ضمنت التأهل إلى نصف النهائي.

الدوري المغربي

يشهد اليوم مواجهة مرتقبة عندما يستضيف الجيش الملكي فريق الوداد في كلاسيكو مغربي.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ضمن منافسات الدوري المغربي.

كرة طائرة

تختتم سيدات الزمالك للكرة الطائرة منافسات بطولة العالم للأندية.

وتلعب سيدات الزمالك أمام فريق فيرو فولي الإيطالي في الواحدة والنصف ظهرا.

الدوري المصري الدوري المغربي كأس الرابطة الإنجليزي
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