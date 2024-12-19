كأس إيطاليا - روما يتخطى سامبدوريا برباعية ويضرب موعدا مع ميلان في ربع النهائي

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 00:42

كتب : FilGoal

روما الإيطالي

حقق روما فوزًا كبيرًا على سامبدوريا برباعية مقابل هدف وحيد في دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

وتأهل روما لمواجهة ميلان في ربع النهائي، يوم 5 فبراير من العام المقبل.

سجل رباعية روما أرتيم دوفبيك هدفين في الدقيقتين 9، و19، وتوماسو بالدانزي في الدقيقة 24، ثم اختتم أهداف الذئاب إلدور شومورودوف في الدقيقة 79.

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وأحرز هدف سامبدوريا الوحيد جيرارد بيس في الدقيقة 61.

وفي مباراة أخرى بدور الـ16، حقق أتالانتا فوزًا كبيرًا على حساب تشيزينا بنتيجة 6-1.

وتأهل أتالانتا لمواجهة بولونيا في ربع النهائي يوم 5 فبراير 2025.

سجل سداسية أتالانتا ديفيد زاباكوستا في الدقيقة 4، وشارل دي كيتلاري هدفين في الدقيقتين 8، و35، ولازار سامرزيدتش هدفين في الدقيقتين 27، و71، فيما سجل ماركو بريشيانيني هدفا في الدقيقة 54.

وسجل هدف تشيزينا الوحيد جوزيف سيساي في الدقيقة 90.

ويكتمل الدور ربع النهائي يوم الخميس بمواجهة إنتر وأودينيزي، حيث يواجه الفائز منهما فريق لاتسيو.

وكانت المواجهة الأولى في الدور ربع النهائي تحددت بمواجهة يوفنتوس وإمبولي.

روما كأس إيطاليا أتالانتا
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