كأس الرابطة - أرسنال يقلب الطاولة على كريستال بالاس بهاتريك جيسوس.. ويحجز مقعدا في نصف النهائي

حجز أرسنال مقعدا في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على حساب كريستال بالاس.

وفاز أرسنال على كريستال بالاس 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن ربع نهائي كأس الرابطة.

وسجل جابريل جيسوس مهاجم أرسنال 3 أهداف (هاتريك).

فيما سجل جان فيليب ماتيتا و إدوارد نيكيتاه هدفي كريستال بالاس.

الفوز ضمن لنادي أرسنال التواجد ضمن نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية رفقة نيوكاسل وفي انتظار مقعدين آخرين.

وصف المباراة

افتتح جان فيليب ماتيتا التسجيل مبكرا وأحرز هدف كريستال بالاس الأول في الدقيقة الرابعة.

ورد أرسنال بتسددية قوية من جابريل جيسوس لكنها مرت اعلى مرمى كريتسال بالاس.

واستطاع جيسوس تعديل النتيجة بعد متابعة رائعة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 54.

وعاد جيسوس ليسجل الهدف الثاني بعد تسديدة يمنية قوية في الدقيقة 73.

وعزز جيسوس تقدم أرسنال وسجل الهدف الثالث بعد انفراد تام بالمرمى.

وقلص إدوارد نيكيتاه الفارق وسجل الهدف الثاني لنادي كريستال بالاس بعد ضربة رأسية متقنة عند الدقيقة 85.

وأبعد يوريان تيمبر مدافع أرسنال عرضية خطيرة لكريستال بالاس من داخل منطقة الجزاء.