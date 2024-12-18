قناة الأهلي: طاهر يعاني من مشكلة بسبب كدمة في الركبة.. والأمر بعيد عن الرباط الصليبي

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 23:04

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال - طاهر محمد

يعاني طاهر محمد من مشكلة بسبب كدمة في الركبة تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وكشفت قناة الأهلي أن الأمر ليس له علاقة بالرباط الصليبي وسوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي في الكتف.. وموعد عودته للتدريبات الأهلي يوضح سببب غياب بيرسي تاو عن التدريبات الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة

وأوضحت قناة الأهلي معاناة طاهر من كدمة في الركبة ويخضع لرنين لأن الصورة غير واضحة حتى الآن.

وأشارت القناة إلى أنه تم التأكد أن الإصابة ليس لها علاقة بالرباط الصيلبي.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

الأهلي طاهر محمد الرباط الصليبي
نرشح لكم
هاني وشوبير ومعلول.. الكشف عن موعد عودة مصابي الأهلي وتعافي ثلاثي آخر خبر في الجول - ناصر ماهر والسعيد وشيكابالا جاهزون طبيا.. وجروس يحسم مصيرهم طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي في الكتف.. وموعد عودته للتدريبات خبر في الجول - الشناوي تعرض لكدمة قوية في الكتف.. وموقفه من مواجهة بلوزداد الأهلي يوضح سببب غياب بيرسي تاو عن التدريبات الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة ميدو: الأهلي كان يريد ضمي للرد على انتقال التوأم لـ الزمالك.. وجلست مع الخطيب
أخر الأخبار
كأس إيطاليا - روما يتخطى سامبدوريا برباعية ويضرب موعدا مع ميلان في ربع النهائي 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
إصابة خطيرة لـ دوناروما.. باريس يوسع الفارق أمام موناكو برباعية في الدوري الفرنسي 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
أسامة إدريسي: خسارة ريال مدريد مريرة بعد التجربة الجملية التي قضيناها في قطر 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس الرابطة - في غياب صلاح.. ليفربول يتجاوز ساوثامبتون ويتأهل لنصف نهائي 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس الرابطة - أرسنال يقلب الطاولة على كريستال بالاس بهاتريك جيسوس.. ويحجز مقعدا في نصف النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
هاني وشوبير ومعلول.. الكشف عن موعد عودة مصابي الأهلي وتعافي ثلاثي آخر ساعة | الدوري المصري
قناة الأهلي: طاهر يعاني من مشكلة بسبب كدمة في الركبة.. والأمر بعيد عن الرباط الصليبي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - ناصر ماهر والسعيد وشيكابالا جاهزون طبيا.. وجروس يحسم مصيرهم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 ملف جميع جوائز كاف - لوكمان الأفضل.. وصلاح على رأس تشكيل العام 4 الأهلي يضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية