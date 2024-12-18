قناة الأهلي: طاهر يعاني من مشكلة بسبب كدمة في الركبة.. والأمر بعيد عن الرباط الصليبي

يعاني طاهر محمد من مشكلة بسبب كدمة في الركبة تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وكشفت قناة الأهلي أن الأمر ليس له علاقة بالرباط الصليبي وسوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت قناة الأهلي معاناة طاهر من كدمة في الركبة ويخضع لرنين لأن الصورة غير واضحة حتى الآن.

وأشارت القناة إلى أنه تم التأكد أن الإصابة ليس لها علاقة بالرباط الصيلبي.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.