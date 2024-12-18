خبر في الجول - ناصر ماهر والسعيد وشيكابالا جاهزون طبيا.. وجروس يحسم مصيرهم

يحسم السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك مصير ثلاثي الفريق من المشاركة في المباريات المقبلة.

ويخوض جروس مباراته الأولى مع الزمالك عندما يواجه سيراميكا كليوباترا مساء الخميس ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

وحسبما علم filgoal.com فإن ثلاثي الزمالك ناصر ماهر وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا جاهز للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية. في الانتظار القرار الفني لجروس مدرب الفريق.

وشارك الثلاثي ناصر ماهر وعبد الله السعيد وشيكابالا خلال التدريبات الأخيرة بعدما تأكدت جاهزيته الطبية ، ويتبقى القرار الفني في يد جروس.

ويعانى السعيد من إصابة عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية.

وكان شيكابالا قد تعرض للإصابة خلال مواجهة المصري بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

فيما أصيب ناصر ماهر بشد خفيف في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى وإجهاد عضلي شديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن المصري المتصدر.