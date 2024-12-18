على هامش إنتركونتيننتال.. فيفا يدعو أحمد حسن للانضمام لمجموعة الأساطير

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 21:48

كتب : FilGoal

أحمد حسن - أساطير فيفا

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الدعوة لأحمد حسن القائد التاريخي لمنتخب مصر الدعوة للانضمام إلى أساطير فيفا.

أحمد حسن

النادي : معتزل

وجاء ذلك على هامش منافسات بطولة إنتركونتيننتال للأندية والتي أقيمت في قطر.

وتضم مجموعة أساطير فيفا عدد من أبرز لاعبي العالم من جميع القارات ممن كان لهم مساهمات كبيرة سواء مع منتخبات بلادهم أو الأندية التي لعبوا لها.

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وأوضح فيفا أن اختياره لأحمد حسن الملقب بـ "الصقر"، يأتي على خلفية تاريخه الكبير في كرة القدم، سواء على مستوى الأندية حيث لعب على المستوى الاحترافي في كل من مصر وبلجيكا وتركيا.

كما حقق نجاحات بارزة مع الأندية التي مثلها محلياً وقارياً، أو على مستوى منتخب مصر والذي حقق معه إنجازات دولية أبرزها الفوز ببطولة كاس الأمم الأفريقية 4 مرات، وتوج بلقب أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية مرتين، بالإضافة إلى حصوله سابقاً على لقب عميد لاعبي العالم كونه الأكثر مشاركة في مباريات دولية.

وبخلاف أساطير فيفا يتواجد أحمد حسن في قائمة كاف لأساطير الكرة الإفريقية ضمن برنامج سفراء كاف.

ويتواجد أحمد حسن في قائمة أساطير كاف رفقة كل من السنغالي الحاج ضيوف والغاني أسامواه جيان والنيجيري جاي جاي أوكوشا.

ويعتبر أحمد حسن أحد أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ كرة القدم الإفريقية، إذ توج بأربعة ألقاب لأمم إفريقيا بقميص منتخب مصر.

وحصل حسن على لقب عميد لاعبي العالم عندما مثل مصر بأكثر من 170 مباراة دولية حتى وصل إلى 184 مباراة.

أحمد حسن فيفا أساطير فيفا
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