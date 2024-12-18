فينيسيوس يحصد جائزتين في كأس إنتركونتيننتال 2024

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 21:22

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

هيمن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على الجوائز الفردية في كأس إنتركونتيننتال 2024.

وتوج ريال مدريد بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

وفاز فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في البطولة وأفضل لاعب في المباراة النهائية.

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وحصد فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد جائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة.

فيما حاز إلياس مونتيل على جائزة الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة.

سجل أهداف ريال مدريد كل من كيليان مبابي ورودريجو وكيليان مبابي.

وتوج ريال مدريد بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه إذ فاز بلقب كأس إنتركونتيننتال بنظامها القديم في 3 مرات وحقق لقب كأس العالم للأندية 5 مرات وأخيرا إنتركونتيننتال بنظامها الجديد.

ورفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد رصيده من الألقاب بقميص الملكي لـ 15 لقبا كأكثر مدرب تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي.

ومنذ الخسارة في نهائي السوبر الأوروبي حقق ريال مدريد الفوز في آخر 7 نهائيات قارية خاضها في تاريخه منذ 2018.

ريال مدريد فينيسيوس جونيور كأس إنتركونتيننتال 2024
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